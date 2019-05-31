منظمة إنسانية: قارب في مأزق بالبحر المتوسط يحمل 90 مهاجراً

أعلنت منظمة إنسانية عن قارب هجرة يواجه صعوبات في عرض البحر المتوسط، يحمل على متنه 90 شخصاً، بينهم نساء وأطفال.

وكتبت منظمة (Watch The Med) غير الحكومية، على منصة (تويتر)، مشيرة إلى “تواجد سفينة (تشيغالا فولغوزي) التابعة لقوات البحرية الإيطالية في المنطقة”، ولفتت إلى أن “هناك حاجة لتدخل عاجل”.

وأطلق مشروع (Alarm Phone) التابع للمنظمة الإنسانية، إنذاراً بالقول إن “القارب يعوم قبالة سواحل ليبيا، ويواجه مشكلة منذ أمس ( الأربعاء) بالفعل”، فقد “اتصل بنا أشخاص من على متنه مراراً”، حيث “يرون طائرة هليكوبتر تحلق من حولهم لكنهم لا يرون أي قوارب تنجدهم، وهم يسألوننا عما إذا كنا على علم بوجود عملية إنقاذ محتملة قادمة”، لكن “نحن أيضاً لا نعرف شيئًا”.

وفي تغريدة أخرى قبل بضع ساعات، أوضح المشروع أن “المهاجرين الـ90 على متن القارب ما يزالون يعانون ويتعرضون لخطر شديد”، وأن “الشمس تشرق في وسط البحر المتوسط، وأصبح بإمكانهم الآن أن يروا بوضوح أن لا أحد بالقرب منهم، لا يزالون مهجورين في عرض البحر ولا من نجدة في الأفق”.

يُذكر أن مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا. وهو يكرس خط هاتف مباشر منظم ذاتياً، للاجئين الذين يواجهون صعوبات في مياه البحر المتوسط، على متن القوارب المنكوبة، ليوفر لهم فرصة ثانية لإيصال نداء استغاثتهم. وهو رقم لا يُعنى بالإنقاذ، بل مجرد إنذار لدعم عمليات الإنقاذ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية