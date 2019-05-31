تأمين الساحلي من غوط الرمان وصولا للدافنية

أكدت وزارة داخلية الوفاق استمرار العمل بالخطة الموضوعة من قبلها لتأمين المناطق الخاضعة لها وحفظ الأمن والاستقرار.

وأشار بيان صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى تكليف قوة الدعم الخاصة المنطقة الوسطى التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي بتأمين الطريق الساحلية الممتدة من بوابة غوط الرمان شرق العاصمة طرابلس وصولا إلى بوابة الدافنية غرب مدينة مصراتة.

وأضاف أن القوة المكلفة تقوم بأعمال تنظيم حركة السير وإقامة الدوريات الثابتة والمتحركة والتمركزات الأمنية في عدد من المناطق في الطرق الساحلي على مدار الساعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المعارك على تخوم العاصمة طرابلس بين القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني.

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