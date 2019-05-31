تسهيل قبول الطلبة في الداخل والخارج

وجه وكيل وزارة تعليم الوفاق عادل جمعة مخاطبتين للمعنيين بملف الدراسة في داخل البلاد وخارجها.

وشدد جمعة في مخاطبته الأولى على ضرورة قيام مراقبي التعليم في البلديات بالإيعاز لكافة مديري المؤسسات التعليمية التابعة لمراقباتهم بشأن الالتزام بتعليمات وزارة تعليم الوفاق المتعلقة بقبول أي طالب نازح راغب في الالتحاق بهذه المؤسسات.

وأشار جمعة في مخاطبته الثانية إلى وجوب قيام مدير إدارة الملحقيات وشؤون الوافدين في وزارة تعليم الوفاق بمخاطبة المـدارس الليبيـة العامة والخاصة في الخارج الواقعة تحـت إشراف الإدارة بشأن الالتزام بتعليمات الوزارة بشأن قبول أي طالب ليبي يرغب في الالتحاق بتلك المدارس.

يشار إلى أن المخاطبتين جاءتا في وقت نزح فيه عديد كبير من الطلبة من بعض المناطق بسبب الحرب الدائرة قرب العاصمة طرابلس فيما هاجر عدد آخر منهم لذات السبب.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية