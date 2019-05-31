الوطني يقتل “أبو خشم”.. فمن هو؟

أعلنت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مناصرة للقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مقتل أحد العناصر الإرهابية في حرب العاصمة طرابلس.

وأشارت هذه الحسابات إلى مقتل عبد السلام بو رزيزة المليان خلال المعارك الدائرة على طريق المطار مؤكدة كونه من مقاتلي المجموعات المتطرفة التي حاربها الجيش الوطني في مدينة بنغازي فيما انضم بعد ذلك إلى تنظيم داعش الإرهابي عام 2015 وشارك مع التنظيم في القتال في محاور الليثي والقوارشة والهواري والعمارات الصينية.

ويعد المليان الملقب أيضا “أبو خشم” من سكان منطقة الليثي قبل أن ينتقل للسكن في النواقية وهو من عناصر كتيبة راف الله السحاتي المتطرفة وشارك معها في القتال ضد الجيش الوطني في معارك المعسكرات وبنينا فيما ظهر ملثما في إصدار لتنظيم “داعش” الإرهابي حمل عنوان “معاني الثبات 2” تم تسجيله في منطقة الليثي ليتوعد أهالي مدينة بنغازي وقوات الجيش الوطني بالقتل والتنكيل.

وقام “أبو خشم” بإرسال وعد لمناصريه مفاده أن قوات الجيش الوطني لن تتمكن من دخول منطقة الليثي ومدينة بنغازي إلا على جثته ومن معه ليفر لاحقا من المدينة في العام 2016 وتنقطع أخباره منذ ذلك الحين حتى الـ30 من مايو الجاري يوم إعلان مقتله.

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