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“أمن الجفارة”: منطقة العزيزية تعود إلى بر الأمان قريبا

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

نفت مديرية أمن الجفارة، أنه تم التنسيق مع بعض أهالي منطقة العزيزية للدخول الي المنطقة من أجل الاطمئنان على منازلهم يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019م، وإنه لم يكن هناك أى تنسيق مسبق مع المديرية على مثل هذا الإجراء وأن مديرية الأمن تعلم جيدا أن المنطقة  تعتبر منطقة عسكرية.

وتؤكد مديرية الأمن لسكان منطقة العزيزية والساعدية بصفة خاصة والجفارة بصفة عامة بأن المنطقة سوف تعود إلى بر الأمان وتفعيل جميع الاجهزة الامنية والعسكرية والخدمية مثل ما كانت عليه خلال الفترة الماضية بعد انتهاء العمليات العسكرية، وبأن هذا الإجراء يأتي في المقام الأول لحماية المواطنيين وسلامتهم.

وكما تدعو وزارة الداخلية، المواطنين الي عدم الانجرار وراء الشائعات، التي يطلقها ضعفاء النفوس الذين لا هدف لهم سوى استغلال هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • سيتحقق الامن فى العزيزية على يد الجيش الوطنى فقط ولا مكان للمليشيات الارهابية ولا عملاء تركيا ولا قطر فيها فسيقدموا للعدالة لتقتص منهم فى النهاية

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