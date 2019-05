المتوسط:

نفت مديرية أمن الجفارة، أنه تم التنسيق مع بعض أهالي منطقة العزيزية للدخول الي المنطقة من أجل الاطمئنان على منازلهم يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019م، وإنه لم يكن هناك أى تنسيق مسبق مع المديرية على مثل هذا الإجراء وأن مديرية الأمن تعلم جيدا أن المنطقة تعتبر منطقة عسكرية.

وتؤكد مديرية الأمن لسكان منطقة العزيزية والساعدية بصفة خاصة والجفارة بصفة عامة بأن المنطقة سوف تعود إلى بر الأمان وتفعيل جميع الاجهزة الامنية والعسكرية والخدمية مثل ما كانت عليه خلال الفترة الماضية بعد انتهاء العمليات العسكرية، وبأن هذا الإجراء يأتي في المقام الأول لحماية المواطنيين وسلامتهم.

وكما تدعو وزارة الداخلية، المواطنين الي عدم الانجرار وراء الشائعات، التي يطلقها ضعفاء النفوس الذين لا هدف لهم سوى استغلال هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

The post “أمن الجفارة”: منطقة العزيزية تعود إلى بر الأمان قريبا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية