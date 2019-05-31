بنغازي … حياة وأمن.. وخراب مضى

عانت مدينة بنغازي لسنوات طوال من سيطرة المجموعات الإرهابية التي عاثت فيها فسادا وقتلت وهجرت أهلها ودمرت معالمها وأحياءها قبل أن يخلصها الجيش الوطني من كل ذلك.

واليوم تعود الحياة مرة أخرى لهذه المدينة وشوارعها التي باتت مليئة بأصوات الفرح بعد أن غادرتها أصوات القذائف والاشتباكات فيما ينتشر رجال الشرطة لتأمينها ومعهم رجال شرطة المرور لتيسير حركة السيارات فيها.

ويجني اليوم سكان مدينة بنغازي ثمار الأمن والطمأنينة بعد دحر الجماعات المتطرفة ليحل الأمل والحياة بدلا عن التوجس والخوف بعد اختفاء أنباء الاغتيالات.

وكان الجيش الوطني قد تمكن من تحرير مدينة بنغازي في العام 2017 بعد معارك كبيرة خاضها ضد المجموعات المتطرفة على مدار 3 أعوام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية