اخبار ليبيا الان

بنغازي … حياة وأمن.. وخراب مضى

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عانت مدينة بنغازي لسنوات طوال من سيطرة المجموعات الإرهابية التي عاثت فيها فسادا وقتلت وهجرت أهلها ودمرت معالمها وأحياءها قبل أن يخلصها الجيش الوطني من كل ذلك.

واليوم تعود الحياة مرة أخرى لهذه المدينة وشوارعها التي باتت مليئة بأصوات الفرح بعد أن غادرتها أصوات القذائف والاشتباكات فيما ينتشر رجال الشرطة لتأمينها ومعهم رجال شرطة المرور لتيسير حركة السيارات فيها.

ويجني اليوم سكان مدينة بنغازي ثمار الأمن والطمأنينة بعد دحر الجماعات المتطرفة ليحل الأمل والحياة بدلا عن التوجس والخوف بعد اختفاء أنباء الاغتيالات.

وكان الجيش الوطني قد تمكن من تحرير مدينة بنغازي في العام 2017 بعد معارك كبيرة خاضها ضد المجموعات المتطرفة على مدار 3 أعوام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك