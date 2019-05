المتوسط:

قامت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بتكليف قوة الدعم الخاصة المنطقة الوسطى التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي بتأمين الطريق الساحلي الممتد من بوابة غوط الرمان شرق مدينة طرابلس إلى بوابة الدافنية غرب مدينة مصراتة.

وتقوم القوة المكلفة بتنظيم حركة السير وإقامة الدوريات الثابتة والمتحركة والتمركزات الأمنية في عدد من المناطق بالطريق الساحلي على مدار 24 ساعة.

The post تكليف قوة دعم خاصة لتأمين الطريق الساحلي الممتد من شرق طرابلس لغرب مصراتة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية