استمرار جهود إعادة هيكلة الجامعات

احتضن مقر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في العاصمة طرابلس الاجتماع الثامن للجنة إعداد مقترح إعادة هيكلة الجامعات التابعة لوزارة تعليم الوفاق.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة تعليم الوفاق فقد ناقش رئيس وأعضاء اللجنة ومدير إدارة الدراسات العليا بالوزارة متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابع فضلا عن المقاربات الأولية المقدمة من عدد من الجامعات وأوضاع كليات الدراسات العليا.

وأشار البيان إلى استماع اللجنة لمقاربات جامعات غريان والزنتان ونالوت ليصار إلى صدور بعض التوصيات لمعالجة الصعوبات الموجودة في بعض الجامعات بالإضافة إلى توصيات أخرى تتضمن بعدا إستراتيجيا سيتم تضمينها في الدراسة التي سيتم تقديمها لاحقا بشأن عملية إعادة الهيكلة في الجامعات.

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