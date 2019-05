المتوسط:

اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني الدكتور ميلاد الطاهر مع عميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز تم خلاله مناقشة كيفية مساعدة النازحين داخل البلدية و الية تقديم الخدمات و الرعاية لهم.

كما تم التطرق لمناقشة تكدس القمامة داخل البلدية وإيجاد الحلول العاجلة لمعالجتها و في كلمة الوزير اكد حرصه الشديد على تقديم كافة التسهيلات و بذل كل ما هو يساهم في رفع المعاناة عن النازحين بالبلدية و وضع حلول جذرية لمشاكل تكدس القمامة والتواصل الدائم مع المجلس البلدي لكافة المستجدات.

The post رفع المعاناة عن النازحين محور اجتماع وزير «محلي الوفاق» وأعضاء بلدي طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية