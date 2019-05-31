بحث تأمين طرابلس خلال العيد

عقد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله اجتماعا مع رؤساء الفروع والمكاتب في الإدارة العامة للدعم المركزي في العاصمة طرابلس.

وأكد بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق أن الاجتماع الذي عقد في الإدارة شهد مناقشة الترتيبات الأمنية والخطة الأمنية الصادرة عن الإدارة بشأن عطلة عيد الفطر.

وشدد فتح الله على ضرورة رفع أقصى درجات الاستعداد واليقظة والتأهب في صفوف كافة العاملين في الإدارة مع أهمية التشديد على حالات الضبط والربط العسكري والتقيد بارتداء الزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة مع ضرورة تواجد أعضاء الأمن خلال عطلة العيد لأداء واجباتهم بشكل صحيح ومنع حدوث أيّ خروقات أمنية والحفاظ على الأمن داخل العاصمة طرابلس.

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