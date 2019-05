90 شخصًا عالقين في البحر المتوسط

المتوسط:

أفادت منظمة إنسانية عن قارب هجرة يواجه صعوبات في عرض البحر المتوسط، حيثُ يحمل على متنه 90 شخصاً، بينهم نساء وأطفال.

وأشارت منظمة (Watch The Med) غير الحكومية، على منصة (تويتر)، إلى تواجد سفينة (تشيغالا فولغوزي) التابعة لقوات البحرية الإيطالية في المنطقة.

وأطلق مشروع (Alarm Phone) التابع للمنظمة الإنسانية، إنذاراً بالقول إن “القارب يعوم قبالة سواحل ليبيا، ويواجه مشكلة منذ أمس ( الأربعاء) بالفعل”، فقد “اتصل بنا أشخاص من على متنه مراراً”، حيث “يرون طائرة هليكوبتر تحلق من حولهم لكنهم لا يرون أي قوارب تنجدهم، وهم يسألوننا عما إذا كنا على علم بوجود عملية إنقاذ محتملة قادمة”، لكن “نحن أيضاً لا نعرف شيئًا”.

