«إدارة مشروع النهر الصناعي»: عودة المياه تدريجيا إلى بنغازي

المتوسط:

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بأنَّ تدفق المياه سيعود إلي مدينة بنغازي والمناطق المجاوره لها اعتباراً من الساعه الحاديه عشر مساءً وبشكل تدريجي بكمية 180 ألف متر مكعب حتي تصل إلى الكمية المخصصه للمدينة 280 ألف متر مكعب، إذ تم تشغيل ثلاث مضخات بمحطة الضخ المغذيه لمدينة بنغازي.

وتتقدم بلدية بنغازي بالشكر والتقدير لكل العاملين بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

