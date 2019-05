«الأمن المركزي» بطرابلس تضع خطة أمنية خلال عطلة عيد الفطر

المتوسط:

أجتمع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد، محمد فتح الله، بمقر الإدارة برؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة العامة للدعم المركزي بطرابلس، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات الأمنية والخطة الأمنية الصادرة عن الإدارة بخصوص عطلة عيد الفطر المبارك.

كما شدد العميد محمد فتح الله على ضرورة رفع أقصى درجات الاستعداد واليقظة والتأهب الأمني بين جميع منتسبي الإدارة والضبط والربط والالتزام بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة، وعلى ضرورة تواجد أعضاء الأمن طيلة أيام عطلة العيد لأداء الواجب الأمني بالشكل الصحيح ومنع أي خروقات أمنية، وذلك لحفظ الأمن والأمان داخل العاصمة.

