وصول إمدادات طبية إلى جالو وسبها

أفادت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، بوصول إمدادات طبية إلى مركز سبها الطبي، مقدمة من جهاز الإمداد الطبي بنغازي عن طريق الوزارة.

وكانت إدارة الخدمات الصحية جالو أمس، قد استلمت شحنتين من الأدوية المختلفة، حيث أوضح مدير قسم الجودة بالخدمات الصحية جالو، صلاح الجيلاني، أن إحدى الشحنتين قادمة من جهاز الإمداد الطبي ببنغازي، والأخرى تم توريدها عن طريق مجهودات ذاتية من الخدمات الصحية جالو، مؤكدا أن هاتين الشحنتين ستخفف على كاهل المواطنين من شراء الأدوية من الصيدليات الخارجية بأسعار باهضة، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الصحة، إرسال الإمدادات الطبية إلى المستشفيات والمراكز الصحية في كافة البلديات.

