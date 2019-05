وزير خارجية إيطاليا يصف الأوضاع في ليبيا بـ «الصعبة»

المتوسط:

قال وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، إنَّ الأوضاع في ليبيا «صعبة» للغاية، إذ أكد خلال جلسة استماع مشتركة أمام لجنتي الخارجية والدفاع في مجلسي الشيوخ والنواب اليوم الجمعة ربما يتطلب الأمر صبراً كبيراً فيما يتعلق بجهود إعادة الاستقرار هناك.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أن ذلك “يتطلب أولاً وقبل كل شيء تعاونا دوليا أوسع. وعلى وجه الخصوص، هناك حاجة إلى التزام أكثر نشاطًا وضوحًا من طرف الاتحاد الأوروبي.

