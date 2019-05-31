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دروس تعليمية للصف الـ9 الأساسي

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة الدعم والإرشاد النفسي بوزارة تعليم الوفاق عن الاستمرار في عملية بث الدروس التعليمية التي بدأت منذ الـ28 من مايو الجاري.

وأشار بيان صحفي صادر عن الإدارة إلى أن عملية البث تتضمن مواد اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم للصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي وفق الجدول المرفق بالأيام لكل مادة.

وأكد البيان أن توقيت بث الدروس عبر قناة ليبيا الوطنية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق سيكون من الساعة الـ4 عصرا حتى الساعة الـ5 مساء ومن الساعة الـ5 مساء وحتى الساعة الـ6 مساء.

وترفق لكم قناة 218 جدولا بالدروس التعليمية وأوقات إعادتها كما ورد من إدارة الدعم والإرشاد النفسي بوزارة تعليم الوفاق:

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • خذوا السراج يتعلم الحساب فهو اا يعرف يعد المليشيات التى وفق بينها فى الحرام والاجرام نعد ما نعرفه منهم البقرة . الحلبوص. غنيوة . التاجورى . النواصى .الصمود .فرسان جنزور.جويلى .انصار الشريعة .داعش عديت حتى الان عشرة بعدد اصابعى يبدوا ان السراج بيعد على ارجله الاربع وبعدها انتهى العد عنده

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