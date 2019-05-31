دروس تعليمية للصف الـ9 الأساسي

أعلنت إدارة الدعم والإرشاد النفسي بوزارة تعليم الوفاق عن الاستمرار في عملية بث الدروس التعليمية التي بدأت منذ الـ28 من مايو الجاري.

وأشار بيان صحفي صادر عن الإدارة إلى أن عملية البث تتضمن مواد اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم للصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي وفق الجدول المرفق بالأيام لكل مادة.

وأكد البيان أن توقيت بث الدروس عبر قناة ليبيا الوطنية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق سيكون من الساعة الـ4 عصرا حتى الساعة الـ5 مساء ومن الساعة الـ5 مساء وحتى الساعة الـ6 مساء.

وترفق لكم قناة 218 جدولا بالدروس التعليمية وأوقات إعادتها كما ورد من إدارة الدعم والإرشاد النفسي بوزارة تعليم الوفاق:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية