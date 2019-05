«مفوضية الأمم المتحدة»: إجلاء 149 مهاجرًا من ليبيا

المتوسط:

أفادت «مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين» بأنَّ 149 مهاجرًا أفريقيًا في ليبيا جرى إجلاؤهم إلى إيطاليا أمس الخميس، ودعت المزيد من الدول لمساعدة البعض على الهروب من الأوضاع التي وصفتها بـ«المتردية» في طرابلس بسبب المعارك المستمرة منذ شهرين.

وأشارت المفوضية، إلى أنَّ 149 لاجئًا وطالب لجوء نقلوا جوًا إلى روما، وإن كثيرًا منهم يعاني من سوء التغذية ويحتاج للرعاية الطبية بعد احتجازهم في طرابلس، لافتة إلى أنّ اللاجئين من إريتريا والصومال والسودان وإثيوبيا.

كما لفتت المفوضية، إلى أن المجموعة شملت 65 طفلاً بينهم 13 رضيعًا، منوهة أنَّ هذه المجموعة تأتي بعد نقل 62 سوريًا وأفريقيًا في وقت سابق هذا الأسبوع إلى تيميسوارا في رومانيا، حيث يتلقون العلاج قبل الذهاب إلى النرويج.

