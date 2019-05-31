فتح المجال للالتحاق بقوات داخلية المؤقتة

شرعت الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة بقبول ملفات الراغبين بالانخراط في التدريب لدفعة جديدة للعمل بالإدارة.

وأشارت الإدارة في بيان صحفي صدر عنها إلى وضعها شروطا معينة للقبول وهي أن يكون المتقدم مواطنا ليبيا متحصلا على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية فما فوق مع تقديم شهادة الميلاد للمتقدم مستخرجة من السجل المدني وشهادة ميلاد ولي الأمر و8 صور شخصية للمتقدم وطلب كتابي للمتقدم للرغبة في الانخراط في هذه الدورة موقع عليه من ولي الأمر وأن لا يقل عمر المتقدم عن 17عاما ولا يزيد عن 25 عاما.

وأكدت الإدارة في بيانها أنه سيتم قبول ملفات المتقدمين في المقر المؤقت للإدارة العامة ببوابة الطلحية بالقرب من مصنع الإسمنت.

وبحسب البيان يأتي فتح هذه الدورة بناء على تعليمات وزير داخلية المؤقتة إبراهيم بو شناف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية