الجيش الجزائري يضبط مخبأ للأسلحة بالقرب من الحدود الليبية

ليبيا – كشفت مفرزة للجيش الجزائري أمس الخميس عن مخبأ للأسلحة إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي شمال شرق عين أمناس بالناحية العسكرية الرابعة المتاخمة للحدود الليبية.

وزارة الدفاع الجزائرية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنها عثرت على قاذف صاروخي من نوع “ار بي جي7” و3 قذائف للقاذف صاروخي “أر بي جي 7” و 3 بنادق رشاشة من نوع كلاشنيكوف بالإضافة إلى 3مخازن وكمية من الذخيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية تأتي للتأكيد على الحرص الشديد لقوات الجيش الجزائري المرابطة على الحدود لإحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار الجزائر.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية