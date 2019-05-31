مفوضية شؤون اللاجئين تجلي 149 مهاجرا غير قانوني من ليبيا

أجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون المهجرين، مئة وتسعة وأربعين لاجئا وطالب لجوء من ليبيا إلى إيطاليا، ضمن عمليات الإخلاء الإنساني.

وقالت المفوضية إن المهاجرين الذين تم إخلاؤهم ينتمون لجنسيات الصومال وارتيريا والسودان وإثيوبيا، بينهم خمسة وستون طفلا ممن يحتاجون لعلاج طبي من الإصابة بسوء التغذية.

من جهته أكد رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا، جان بول كافالييري، أنه مازالت هناك حاجة لمزيد من عمليات اللجوء الإنساني، لأنها تمثل شريان حياة للاجئين الذين ليس لهم سبيل للنجاة سوى وضع أرواحهم في أيدي المهربين بعرض المتوسط، داعيا الدول إلى المبادرة بعرض المزيد من الممرات الإنسانية لنقل اللاجئين المحتجزين إلى بر الأمان.

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