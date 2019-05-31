أمن الرياينة تجاهر بالأمن

أكدت مديرية أمن الرياينة إخراجها الدوريات الأمنية التابعة لها للمجاهرة بالأمن وتسيير حركة المرور في الطريق العام في المدينة.

وأشار بيان صحفي مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي بمديرية أمن الرياينة إلى إعداد خطة أمنية مشتركة بالتنسيق مع مكتب الأمن المركزي بالخصوص لا سيما خلال أيام عيد الفطر.

هذا وتأتي الإجراءات في وقت يقترب فيه عيد الفطر من الحلول ومن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء المقبل أو الأربعاء.

وتأتي هذه التطورات في ظل استنفار أمني يشمل كافة المدن لتأمين السكان المحتفلين بالأيام الأخيرة من شهر رمضان والعيد التي تشهد حركة تجارية واسعة لشراء المستلزمات الضرورية التي لم تتوقف هذا العام رغم النقص الحاد في السيولة النقدية.

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