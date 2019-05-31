اخبار ليبيا الان

أمن الرياينة تجاهر بالأمن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مديرية أمن الرياينة إخراجها الدوريات الأمنية التابعة لها للمجاهرة بالأمن وتسيير حركة المرور في الطريق العام في المدينة.

وأشار بيان صحفي مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي بمديرية أمن الرياينة إلى إعداد خطة أمنية مشتركة بالتنسيق مع مكتب الأمن المركزي بالخصوص لا سيما خلال أيام عيد الفطر.

هذا وتأتي الإجراءات في وقت يقترب فيه عيد الفطر من الحلول ومن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء المقبل أو الأربعاء.

وتأتي هذه التطورات في ظل استنفار أمني يشمل كافة المدن لتأمين السكان المحتفلين بالأيام الأخيرة من شهر رمضان والعيد التي تشهد حركة تجارية واسعة لشراء المستلزمات الضرورية التي لم تتوقف هذا العام رغم النقص الحاد في السيولة النقدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك