ميلانيزي: الوضع في ليبيا صعب للغاية

أكد وزير الخارجية الإيطالي “إينزو موافيرو ميلانيزي” أن الوضع في ليبيا صعب للغاية.

وأشار “ميلانيزي” خلال جلسة استماع مشتركة أمام لجنتي الخارجية والدفاع في مجلسي الشيوخ والنواب اليوم الجمعة إلى أن الأمر يتطلب صبرا طويلا لتحقيق هدف إعادة الاستقرار في ليبيا مبينا أن تحقيق الهدف يحتاج أيضا إلى تعاون دولي أوسع والتزام أكثر نشاطا ووضوحا من طرف الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه لا يمكن التفكير في أن دولة واحدة بغض النظر عن مدى قربها من الممكن أن تحقق الاستقرار في ليبيا في إشارة إلى جهود بلاده في هذا السياق.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه إيطاليا إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية