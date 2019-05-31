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ميلانيزي: الوضع في ليبيا صعب للغاية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية الإيطالي “إينزو موافيرو ميلانيزي” أن الوضع في ليبيا صعب للغاية.

وأشار “ميلانيزي” خلال جلسة استماع مشتركة أمام لجنتي الخارجية والدفاع في مجلسي الشيوخ والنواب اليوم الجمعة إلى أن الأمر يتطلب صبرا طويلا لتحقيق هدف إعادة الاستقرار في ليبيا مبينا أن تحقيق الهدف يحتاج أيضا إلى تعاون دولي أوسع والتزام أكثر نشاطا ووضوحا من طرف الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه لا يمكن التفكير في أن دولة واحدة بغض النظر عن مدى قربها من الممكن أن تحقق الاستقرار في ليبيا في إشارة إلى جهود بلاده في هذا السياق.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه إيطاليا إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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