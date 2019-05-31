أزمة المهاجرين تتفاقم وتضع ليبيا أمام تحدٍ صعب

تقرير 218

مع تحسن الأحوال الجوية ودخول موسم الصيف ازداد عدد رحلات الموت عبر المتوسط وما زال مئات المهاجرين يبدؤون الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر ليبيا، إلا أن معظمهم يتم اعتراضهم من قبل خفر السواحل خاصة مع مضاعفة جهود مكافحة الهجرة غير القانونية.

البحرية الإيطالية أعلنت أنها أنقذت 100 مهاجر تقطعت بهم السبل ونقلوا إلى لامبيدوسا ومالطا بعد أن تعطل محرك القارب الذي كان يقلهم في وسط المتوسط بسبب سوء الأحوال الجوية ، فيما أعلنت البحرية المالطية إنقاذها لخمسة وسبعين آخرين بعد أن قضوا ثلاثة أيام وسط البحر دون ماء أو طعام.

رغم تشدد إيطاليا في ملف المهاجرين فإنها باتت تغير من سياستها شيئاً فشيئاً في الآونة الأخيرة بسبب انتخابات الاتحاد الأوروبي فقد أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن المهاجرين الذين أنقذوا سينقلون إلى مدينة جنوة الساحلية الشمالية، فيما تم نقل 178 مهاجراً آخرين إلى جزيرة لامبيدوسا، وهي الأراضي الإيطالية الأقرب إلى شمال إفريقيا، في الوقت الذي نقلت مفوضية اللاجئين 149 مهاجراً جوا بينهم أطفال ورضع من ليبيا إلى روما يوم الخميس .

ولا تزال أزمة المهاجرين من أكبر العقبات التي تواجهها السلطات الليبية حيث يتضاعف عدد المهاجرين على أراضيها مع اعترض قوارب الموت ومع تناقص عدد من يصلون إلى الأراضي الأوروبية ما يهدد سلامة المهاجرين ويفاقم الأزمة على البلد الذي أنهكته أزماته السياسية والعسكرية والاقتصادية.

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