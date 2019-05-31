الخارجية الإيطالية: الوضع في ليبيا صعب للغاية وتحقيق الاستقرار يتطلب صبراً كبيراً

ليبيا – وصف وزير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزي الوضع في ليبيا بـ”الصعب للغاية” ، داعياً إلى تعاون دولي أوسع لحل الأزمة الليبية.

ميلانيزي قال خلال جلسة إستماع مشتركة أمام لجنتي الخارجية والدفاع في مجلسي الشيوخ والنواب اليوم الجمعة ونقلتها وكالة “آكي” الإيطالية :”ربما يتطلب الأمر صبراً كبيراً فيما يتعلق بجهود إعادة الاستقرار هناك”.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي على أن ذلك يتطلب أولاً وقبل كل شيء تعاونا دوليا أوسع وعلى وجه الخصوص إلتزام أكثر نشاطًا وضوحًا من طرف الإتحاد الأوروبي.

وزير الخارجية إختتم حديثه بالقول في إشارة إلى جهود حكومة بلاده:”لا يمكن التفكير في أن دولة واحدة بغض النظر عن مدى قربها بوسعها أن تحقق الاستقرار في ليبيا بمفردها”.

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