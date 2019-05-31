السيسي : الدول العربية لا تقبل أن يدعم طرف إقليمي المليشيات بالسلاح

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الدول العربية لا يمكنها قبول أن يدعم طرف إقليمي بالسلاح والعتاد سلطة ميلشيات، ويغذي الإرهابيين على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي كله.

وطالب السيسي في كلمته أمام القمة العربية الطارئة التي دعت لها المملكة العربية السعودية، طالب بتصور واضح لمعالجة الأزمات المستمرة في سوريا وليبيا واليمن، واستعادة وحدة هذه الدول وسيادتها، وتحقيق طموحات شعوبها في الحرية والحياة الكريمة، وأن لا تكون مرتهنة لإرادة وتدخلات وأطماع دول إقليمية أو خارجية أو أمراء الحرب والميلشيات الإرهابية.

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