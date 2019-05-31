طرابلس مدينة المعاناة والتسول

غريب هو أمر المتسولين والمتسولات في طرابلس وباقي المدن الليبية فالأمر أصبح مهنة قبل أن يكون ظاهرة مستفزة جدا للبلاد قبل العباد .

ان المتسولين والمتسولات العرب والمواطنيين أصبحوا في كل مكان في المساجد والأسواق وإشارات المرور وفي الشوارع والمحلات، فقط كيس نايلون فارغ يوضع أمام المتسولين أمام المارة (اللي عنده حويجة لله ) الليبيون ضعاف أمام تلك المواقف سرعان مايمتلأ ذلك الكيس بالدينارات والخمسات والعشرات وسرعان مايفرغ لكي يمتلأ من جديد .

الملاحظ من الجميع ان هناك متسولات تجدهم في مسجد ببن عاشور وغدا بمسجد بالهضبة وبعدها في قرجي وغيرها من المناطق وتقول نفس النغمة انها لديها أيتام وهي بحاجة لكي تطعمهم.

يقول منذر أنه شاهد في مرة وهو خارج من بيته للذهاب للمسجد سيارة تنزل امرأة مختمرة نوع كيا ولم تشاهده تلك المرأة لأنه كان يجلس بالسيارة لأخد غرض ثم ذهب للمسجد وهي تمشي أمامه ليشاهدها تدخل المسجد وبعد الصلاة شاهدها تضع كيس وتطلب معونة من الناس .

فرج قال في الكثير من الأحيان عند التسليم من الصلاة يقوم أحدهم من بعيد ويطلب إعانة لأنه بحاجة لشراء دواء لزوجته لكن يطلب أحد فاعلي الخير منه الوصفة التي يريد بها شراء الدواء يتحجج بأنها في البيت .

يقف المتسولين على الناس لأنهم محتاجين وايضا يطلبون منهم الذهاب معهم للبيت لكي يقومون معهم بالواجب لكن سرعان مايهربون.

وتشير الاحصائيات والتقارير الصادرة عن الجهات الضبطية بأن 85% من المقبوض عليهم متسولين هم من جنسيات عربية وبعضهم أفريقية.

ورغم انتقاذ المتابعين لعمليات القبض لأن الدولة لم توفر فرص العمل والسيولة في المصارف واللوم على الدولة وليس المواطن الذي لم يجد قوت يومه إلا بالتسول.

يقول سفيان أن المتسولين في الشوارع مدعومين من جهات لايعلمها أحد لأنهم عند الإفراج عليهم سرعان ماتجدهم مرة أخرى في الشوارع .

يقول ان بعد المجموعات المتخصصة في التسول تسرق في الأطفال وقد تؤجر البعض الآخر من المجموعات الأخرى لأنهم ينصبون الفخ للناس بحجة أنهم يربون أيتام وليس لديهم ما يأكلون .

أحمد يقول المحتاج الحقيقي لايتسول وهذه حقيقة لأنه ينتظر رحمة الله

ويضيف البوراوي بأنهم يقلبون الحجج بين الفينة والأخرى ثارة يقولون بأنهم يريدون شراء أدوات المدرسة ومرة أخرى لشراء ملابس العيد وأشياء رمضان والآن يتظاهرون بأنهم نازحين وليس لديهم مأوى .

المتسولين لديهم دخل كبير يبدأ من الـ90 دينار وقد يصل لل120دينار ولوحظ بأن هناك سيارات أجرة تأتيهم في مكان متفق عليه للعودة بهم لمساكنهم.