داخلية الوفاق: تكليف قوة لتأمين الطريق الساحلي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تكليف قوة الدعم الخاصة المنطقة الوسطى التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي، بتأمين الطريق الساحلي الممتد من بوابة غوط الرمان شرق مدينة طرابلس إلى بوابة الدافنية غرب مدينة مصراتة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن القوة المكلفة تقوم بتنظيم حركة السير وإقامة الدوريات الثابتة والمتحركة والتمركزات الأمنية في عدد من المناطق بالطريق الساحلي على مدار الساعة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار حفظ الأمن والاستقرار وبناء على الخطة الأمنية الموضوعة من قبل وزارة الداخلية.

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