عودة تدريجية لتدفق المياه إلى بنغازي بعد انقطاع

بنغازي-العنوان

بدأ تدفق مياه النهر في العودة التدريجية إلى أحياء مدينة بنغازي وضواحيها بعد انقطاع جراء تعرض أحد الخطوط المغذية للاعتداء

وأعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عودة تدفق المياه تدريجيًا إلى مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها.

وأوضح الجهاز، أن المياه ستدفق بكمية 180 ألف متر مكعب حتى تصل إلى الكمية المخصصة لمدينة بنغازي وهي 280 ألف متر مكعب.

وتسبب اعتداء من قبل بعض المواطنين يوم الثلاثاء على غرفة رقم (670+37) بخط إجدابيا -بنغازي في أعطال بمنظومة المياه.

وتسبب القيام بتوصيلات غير شرعية في كسر صمام العزل وتدفق المياه بكمية كبيرة وخسارة أكثر من 50 ألف متر مكعب من المياه.

وأكدت إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة السرير سرت تازربو بنغازي أن فرق التشغيل والصيانة بموقع إجدابيا قامت بإعداد خطة للطوارئ لمحاولة علاج التسرب الذي قد يؤدي إلى تخفيض الإمداد المائي أو انقطاعها بخط إجدابيا بنغازي وخط إجدابيا سرت.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية