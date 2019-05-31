بلدي طبرق يبحث دعم القطاعات الخدمية‎ مع وكالة إيطالية

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، امس الاول الاربعاء مندوب وكالة (A I C S) الإيطالية أشرف الخلاص.

حضراللقاء وكيل ديوان البلدية المكلف ومدير مركز طبرق الطبي ومدير شركة المياه والصرف الصحي ومدير قطاع التعليم ومدير مكتب المشروعات ومدير مكتب الأملاك العامة.

مكتب الإعلام بلدية طبرق أوضح، ان اللقاء قد تمحور حول دعم وكالة (A I C S) الإيطالية لعدد 18 بلدية في ليبيا من ضمنها بلدية طبرق وفي مجالات الصحة والتعليم والمياه .

وأضاف مكتب الإعلام ان مدراء القطاعات الثلاثة قد أستعرضو العديد من المشاكل والإحتياجات العاجلة لهذه القطاعات والتي من شأن الوكالة المساهمة في حلحلتها من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن.

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