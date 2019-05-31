وفاة 3 أشخاص في حادث سير مروع شرقي سرت

توفي 3 أشخاص وأصيب 3 آخرين مساء الاربعاء، جراء وقوع حادث سير على الطريق السريع شرقي مدينة سرت بـ(15 كيلو متر)، إثر اصطدام مركبتين برأس من الإبل كان موجود على الطريق.

مديرية أمن سرت أوضحت عبر حسابها الرسمي على شبكة الفيسبوك ، ان المركبة الأولي نوع (نيسان صني) رصاصية اللون، كان يقودها، علي محمد حمد بن شريعة وبرفقته (احدود عبدالله بن شريعة ، عبدالله صالح علي ، عائشة احتيوش ، ابتسام مصباح محمد)، واما المركبة الثانية نوع (تويوتا) بيضاء اللون كان يقودها جمال هدية خليل.

وبينت المديرية، ان الحادث تسبب في وفاة سائق المركبة الأولى علي محمد حمد بن شريعه ومرافقه عبدالله صالح علي بالإضافة إلى وفاة سائق المركبة الثانية جمال هدية خليل، ودخول باقي ركاب المركبة الأولى إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج.

وفي سياق آخر مشابه ، أشارت مديرية أمن سرت مساء الخميس، إلى وفاة الطفلة اسيل بشير سالم امهير من مواليد سنة 2014 ، جراء تعرضها لحادث دهس من قبل إحدى المركبات على الطريق الزراعي الغربيات.

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