حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة (31 مايو 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق الجنوب الغربي – الوسط بتقلبات جوية مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة وأمطار متوسطة إلى جيدة تصحبها سحب رعدية، تكون غزيرة على بعض المناطق.

رأس أجدير حتى راس لانوف – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على سرت وبعض مناطق الدواخل مع فرصة سقوط أمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على أقصى بعض مناطق جبل نفوسة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (21- 27)مْ.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:

تتكاثر السحب من حين لآخر اليوم ويوم الغد مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الخليج – بنغازي والجبل الأخضر وبعض مناطق الدواخل تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (23-30)مْ على المناطق الساحلية وما بين (35-40)مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها- غـات- غدامس – الحمادة:

سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على بعض المناطق، تصحبها سحب رعدية واحتمال سقوط حبات البرد، ومن المتوقع أن تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا اليوم على بعض المناطق مثيرة للأتربة والرمال مع هبوط للرؤية الأفقية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (31- 40) مْ ولا تتجاوز (25) مْ على مناطق الجفرة والحمادة.

الكفرة – السرير- تازربو:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجياَ إلى شمالية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (41- 43)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على مدن ومناطق ليبيا

المدينة درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم درجة الحرارة العظمي (م)اليوم طقس اليوم درجة الحرارة الصغرى (م) غدا درجة الحرارة العظمي (م) غدا طقس يوم الغد زواره 18 22 قليلة السحب 18 22 قليلة السحب تتكاثر أحيانا صبراتة 18 22 قليلة السحب 18 22 قليلة السحب تتكاثر أحيانا الزاوية 17 23 قليلة السحب 17 23 قليلة السحب تتكاثر أحيانا طرابلس 18 24 قليلة السحب 17 23 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا العزيزية 18 25 قليلة السحب 17 25 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا الخمس 17 23 قليلة السحب 17 22 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مصراتة 18 24 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا 18 23 قليلة السحب تتكاثر أحيانا سرت 17 21 سقوط أمطار 18 20 سقوط أمطار نالوت 15 25 قليلة السحب 15 23 قليلة السحب يفرن 15 27 قليلة السحب 15 25 قليلة السحب الزنتان 14 25 قليلة السحب 15 23 قليلة السحب غريان 16 25 قليلة السحب 15 24 قليلة السحب ترهونة 15 24 قليلة السحب 16 22 قليلة السحب بني وليد 18 27 قليلة السحب 18 28 قليلة السحب مزده 18 28 قليلة السحب 17 29 قليلة السحب ابونجيم 18 21 سقوط أمطار 18 20 سقوط أمطار القريات 17 25 سقوط أمطار 17 26 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هون 18 22 سقوط أمطار مع سحب رعدية 19 21 سقوط أمطار مع سحب رعدية غدامس 21 35 قليلة السحب 20 32 قليلة السحب أوبارى 20 31 سقوط أمطار مع سحب رعديةمساءً 22 27 سقوط أمطار مع سحب رعدية سبها 19 28 سقوط أمطار مع سحب رعدية مساءً 22 27 سقوط أمطار مع سحب رعدية مرزق 22 34 مغطاة جزئيا تتكاثر أحياناَ 23 30 سقوط أمطار مع سحب رعدية القطرون 20 40 مغطاة جزئيًا تتكاثر أحياناَ 26 35 سقوط أمطار مع سحب رعدية غات 25 37 سقوط أمطار مع سحب رعدية 27 33 سقوط أمطار خفيفة رأس لأنوف 18 25 سقوط أمطار مع سحب رعدية 18 24 احتمال سقوط أمطار البريقة 19 27 احتمال سقوط أمطار 23 28 سقوط أمطار اجدابيا 21 36 احتمال سقوط أمطار 20 37 سقوط أمطار بنغازي 20 30 سقوط أمطار مع سحب رعدية 20 31 احتمال سقوط أمطار المرج 17 25 سقوط أمطار مع سحب رعدية 17 25 احتمال سقوط أمطار البيضاء 19 28 سقوط أمطار مع سحب رعدية 17 28 احتمال سقوط أمطار شحات 19 26 سقوط أمطار خفيفة 17 26 احتمال سقوط أمطار درنة 17 24 سقوط أمطار خفيفة 16 24 احتمال سقوط أمطار طبرق 18 26 احتمال سقوط أمطار 18 27 السماء مغطاة جزئيا بالسحب جالو 25 40 قليلة السحب 52 41 قليلة السحب الجغبوب 25 40 قليلة السحب 26 41 قليلة السحب السرير 30 43 السماء صافية الى ظهور سحب عالية 26 45 السماء صافية الى ظهور سحب عالية تازربو 31 43 السماء صافية الى قليلة السحب 27 44 السماء صافية الكفرة 30 42 السماء صافية 27 43 السماء صافية

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