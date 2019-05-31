الدفاع الإيطالية: لا جدوى للسلاح في ليبيا بدون حوار سياسي

قالت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، اليوم الجمعة إن حكومة بلادها لم تغير موقفها تجاه الأزمة الليبية وتواصل دعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بقيادة فائز السراج، وتواصل أيضاً دعم ضرورة التوصل إلى “حل سياسي” لهذه الأزمة.

وأضافت ترينتا خلال جلسة استماع مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ، تعقيباً على سؤال حول علاقة الحكومة بقائد الجيش خليفة حفتر وزيارته الأخيرة لروما، “نحن بحاجة إلى إعادة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات: لهذا السبب من الضروري التحدث مع الجميع ونحن بحاجة للقيام بذلك بطريقة واضحة”.

وأردفت المسؤولة الإيطالية “لقد علمنا التاريخ أن السلام، الذي يتحقق بالسلاح، إن لم يكن مدعومًا باستقرار العلاقات بين الأطراف المعنية، سيؤدي على الفور إلى حرب أخرى. هذا هو السبب في أننا نقول إنه يتعين تجنب الحل القائم على السلاح. إنها ليست سلمية بحتة، فإذا لم يتم التوصل إلى حوار سياسي في ليبيا، فإن السلاح سيكون قليل الجدوى”.

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