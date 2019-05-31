الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الجمعة أن تقلبات جوية ستكون اليوم على مناطق الجنوب الغربي – الوسط مصحوبة بارتفاع فى الحرارة ورياح نشطة وأمطار متوسطة الى جيدة تصحبها سحب رعدية ونتوقع أن تكون غزيرة على بعض المناطق .

فعلى مناطقرأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على سرت وبعض مناطق الدواخل مع فرصة سقوط امطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا والرياح شمالية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على اقصى بعض مناطق جبل نفوسة .درجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين (21- 27)مْ .

أما على مناطقالخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستتكاثر السحب من حين لاخر اليوم ويوم الغد مع فرصة سقوط امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق الخليج – بنغازي والجبل الأخضر وبعض مناطق الدواخل تصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة أحياناً.

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-30)مْ على المناطق الساحليةومابين (35-40)مْ على الدواخل .

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة يتوقع سقوط أمطار متوسطة الى جيدة وتكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق تصحبها سحب رعدية واحتمال سقوط حبات البرد ومن المتوقع ان تؤدى الى جريان بعض الاودية المحلية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا اليوم على بعض المناطق مثيرة للاتربة والرمال مع هبوط للرؤية الأفقية .

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31- 40) مْ ولاتتجاوز (25) مْ على مناطق الجفرة والحمادة .

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجياَ الى شمالية شرقية . درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (41- 43)مْ.

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