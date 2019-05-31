اعتداء خطير على مزارع شرق جالو

تعرض مشروع مزارع “سافن” الزارعي شرق جالو إلى اعتداء من قبل عصابة منظمة تمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية والمحولات، حيث قام مارقين خارجين عن القانون بالسطو على مزارع المشروع ما تسبب في قطع الكهرباء عن المزرعة وهو ما أدى إلى حدوث نقص إمدادات المياة لهذه المزارع.

وعبر مزارعوا المنطقة عن استيائهم من عدم قدرة الجهات الأمنية تحمل مسؤوليتها اتجاة حمياه مزارع المواطنين وممتلكاتهم فيما يعاني جهاز الشرطة الزراعية بفرع الواحات من نقص حاد في الافراد والمعدات والاليات للتصدي لمثل هذه الاعتداءات لتبقى مزارع جالو التي تعد من أهم المدن الليبية في إنتاج أجود انواع التمور في البلاد تحت تهديد هذه العصابات المارقة الخارجة عن القانون.

وتكررت بشكل ملحوظ مُؤخراً، مثل هذه الاعتداءات على الشبكة العامة للكهرباء من قبل عصابات تمتهن سرقة الأسلاك النحاسية وتتاجر في أرزاق الليبيين وتتلاعب بمصائر البشر وقوتهم.

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