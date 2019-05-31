توزيع أغذية على الأسر المحتاجة في أوباري

تتواصل في مدن عدة ليبية مُبادرات توزيع المساعدات الغذائية للأسر المحتاجة منذ بدء شهر رمضان المبارك بمُشاركة واسعة من قبل العديد من المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية.

وفي مدينة أوباري تعاونت شبيبة الهلال الأحمر فرع أوباري في توزيع معونات مقدمة برنامج الأغذية العالمي WFP على 1100 أسرة محتاجة

المواد الغذائية التي اشتملت عليها واشتملت الإعانة المُقدمة للعائلات على مواد غذائية مُتنوعة بينها الزيت والمكرونة والبقوليات والأرز والدقيق، ووزعت حسب الأسماء المدرجة ضمن كشوفات مسجلة حديثاً.

وانطلقت فرق الهلال الأحمر الموزعة على محلات المنطقة بتوصيل المساعدات إلى أصحابها كلاً حسب مكان سكناه وتعد هذه المساعدة ثاني دفعة ترسلها المنظمة إلى أوباري.

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