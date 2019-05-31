الحرس البلدي يضبط بنطلونات أطفال عليها رسومات لعبدت الشيطان

بنغازي 31 مايو 2019 (وال)- ضبط أفراد دوريات مركز الحرس البلدي السلاوي، بنطلونات أطفال عليها رسومات ترمز لعبدت الشيطان بإحدى مجمعات التجارية ببنغازي.

وذكر المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي – في صفحته على موقع فيسبوك – أنه تم مخاطبة مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بنغازي بشأن الرسومات، وبالفعل تبين بأنها تدل على عبدت الشيطان.

وأشار المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي إلى أنه جاري الآن ضبط أي نوع من الملابس عليها مثل هذه الرسومات، مطالبًا في الوقت ذاته المواطنين بضرورة الإبلاغ عنها فور مشاهدتها في المحلات. (وال- بنغازي) ف ع/ ر ت

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