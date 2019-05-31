إجلاء 149 لاجئا من طرابلس إلى روما

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إجلاء 149 لاجئ من طرابلس إلى روما.

وقالت المفوضية في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” “وسط اشتباكات عنيفة وتدهور الحالة الأمنية في طرابلس تم إجلاء 149 من اللاجئين الضعفاء و طالبي اللجوء اليوم إلى الأمان في روما”.

وأوضحت المفوضية أن الأشخاص الذين تم إجلائهم بالتعاون مع السلطات الليبية والإيطالية يحملون جنسيات اريتريا والصومال والسودان واثيوبيا ويشمل 65 طفل، 13 منهم أقل من سنة في العمر واحد منهم ولد قبل شهرين فقط.

وأشارت المفوضية إلى أنه جرى أيضا إجلاء 62 لاجئ حضري من سوريا والسودان والصومال من طرابلس إلى مركز النقل الطارئ في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منارا رومانيا قبل السفر إلى وجههم النهائي في النرويج في مرحلة لاحقة.

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