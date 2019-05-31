هدوء نسبي في محاور طرابلس

طرابلس-العنوان

قال مصدر عسكري إن أغلب محاور الاشتباكات تشهد هدوء نسبيا في مناطق جنوب طرابلس، اليوم الجمعة.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن طائرة من غير طيار استهدفت مدينة غريان، مشيرة إلى أن الطائرة هي إحدى الطائرات التركية التي وصلت مؤخرًا إلى مصراتة رفقة خبراء أتراك لتسييرها.

واتهمت القوات المسلحة، بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، تركيا بإرسال خبراء عسكريين بشكل غير قانوني وتسليح ميليشيات موالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وكشف آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية العميد خالد المحجوب، عن وصول 12 عسكريا تركيا يوم الخميس إلى ساحة طرابلس.

وأوضح أن العسكريين الأتراك وصلوا عن طريق مطار مصراته عقب وصول طائرة الطائرات المسيرة على شكل قطع غيار تم تجميعها في مصراتة.

وقامت تركيا بالفعل بشحن قافلة تحمل اسم “أمازون” تحمل على متنها حمولة أسلحة إلى ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية