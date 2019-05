أعلن جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي السيطرة على التسرب بالغرفة رقم (670+37) بخط إجدابيا – بنغازي والبدء بتعبة الخط.

وبين الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المهندسين والفنيين بموقع إجدابيا بمنظومة السرير سرت تازربو بنغازي وأفراد كتيبة حماية النهر الصناعي تمكنوا من السيطرة على التسرب بالغرفة رقم (670+37) بخط إجدابيا – بنغازي بالقرب من تقاطع طريق إجدابيا طبرق.

وأكدت غرفة التحكم الرئيسة بمنظومة السرير سرت تازربو بنغازي أنه سيتم بداية من اليوم الجمعة بواسطة فرق التشغيل والصيانة العمل على تعبة خط المياه.

وكان الجهاز أعلن أنه سيجري إعادة المياه إلى مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها اعتبارا من الساعة الحاديه عشر مساءً أمس الخميس وبشكل تدريجي بكمية 180 ألف متر مكعب حتى تصل إلى الكمية المخصصة للمدينة 280 ألف متر مكعب لافتا إلى أنه تم تشغيل ثلاث مضخات بمحطة الضخ المغذية لمدينة بنغازي .

The post السيطرة على تسرب بخط اجدابيا بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية