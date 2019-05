عقدت لجنة إعداد مقترح إعادة هيكلة الجامعات اجتماعها الثامن بمقر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بطرابلس الخميس بحضور رئيس وأعضاء اللجنة ومشاركة مدير إدارة الدراسات العليا بوزارة التعليم.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع بحث المقاربات الأولية المقدمة من بعض الجامعات، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الراهن لكليات الدراسات العليا.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعها إلى عرض للمقاربات المقدمة من جامعات غريان والزنتان ونالوت، وخلصت اللجنة إلى جملة من التوصيات تتعلق بمعالجة بعض الصعوبات القائمة في بعض هذه الجامعات، إضافة إلى بعض التوصيات ذات البعد الاستراتيجي التي ستتضمنها الدراسة المقترحة لإعادة هيكلة الجامعات في وقت لاحق.

The post لجنة إعداد هيكلة الجامعات تعقد اجتماعا لإعادة هيكلة الجامعات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية