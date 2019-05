عقدت لجنة الأزمة ببلدية سرت اجتماعها الثالث برئاسة رئيسها عضو المجلس البلدى سرت صالح علي عيادة، وبحضور أعضائها

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أن اللجنة تدارست خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالعائلات النازحة مطالبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق النظر في ملف العائلات النازحة بسرت أصحاب المساكن المدمرة جراء حرب تحرير سرت عام 2016 من الجماعات الإرهابية وتخصيص مبلغ مالي لمساعدتهم.

The post بلدي سرت يطالب بتخصيص أموال لأصحاب المنازل المدمرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية