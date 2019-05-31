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وزير الخارجية الإيطالي: الوضع في ليبيا يحتاج إلى صبر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، أن الوضع في ليبيا “صعب للغاية” مضيفا اليوم الجمعة “ربما يتطلب الأمر صبراً كبيراً” فيما يتعلق بجهود إعادة الاستقرار هناك.

وبحسب وكالة أكي أكد ميلانيزي خلال جلسة استماع مشتركة أمام لجنتي الخارجية والدفاع في مجلسي الشيوخ والنواب أن ذلك “يتطلب أولاً وقبل كل شيء تعاونا دوليا أوسع. وهناك، على وجه الخصوص، حاجة إلى التزام أكثر نشاطًا ووضوحًا من طرف الاتحاد الأوروبي”

وقال وزير الخارجية، في إشارة إلى جهود حكومة بلاده، “لا يمكن التفكير في أن دولة واحدة، بغض النظر عن مدى قربها، بوسعها أن تحقق الاستقرار في ليبيا بمفردها”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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