منظمة الصحة العالمية توفر أدوية سكر لعدد 1400 مريض في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق الرسمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد العليقي توفير شحنة من الدواء لمرضى السكر لعيادة المنارة بمدينة طبرق تكفي لعدد 1400 مريض.

العليقي أوضح – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن الأدوية التي تم توفيرها هي (MIX TRAD – ACTRPID – NPH) وهي الدفعة الثالثة لهذه العيادة التي استهدفتها منظمة الصحة العالمي.

ولفت إلى أن هذا المشروع أنطلق من عامين وأستهدف عدد من العيادات بالمنطقة الغربية وهي “سيدي مسعود بمنطقة جنزور والشارع الغربي وفي الجنوب برغن والقرضة وفي مدينة البيضاء العيادة رقم 2”.

وأكد العليقي أن الجهة المانحة هي (D . F . I . D) المكتب العالمي للتطوير التابع للملكة المتحدة وهو مشروع لتطوير الرعاية الصحية الأولية.

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