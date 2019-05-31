مجلس قبائل الجفرة بالمنطقة الشرقية ينظم أمسية رمضانية اجتماعية ثقافية

بنغازي 31 مايو 2019 (وال)- نظم مجلس قبائل الجفرة بالمنطقة الشرقية، أمسية رمضانية اجتماعية ثقافية، بحضور عديد من مشايخ وممثلي قبائل الجفرة.

وتضمنت الأمسية التي أقيمت مساء الخميس بمقر قبيلة الهوانة، سهرة رمضانية حضره عدد من أعيان وأهالي مدن الجفرة الخمسة : زلة، ودان، هون، سوكنه، الفقهاء، عدة فقرات بينها عرض شريط وثائقي بعنوان “واحة الحلم”، للمصور والمخرج طارق أبو بكر الهوني، حيث تم السرد والتعريف الشامل لكل منطقة من مناطق الجفرة، وهي مناطق : ودان، هون، زلة، سوكنه، الفقهاء.

كما شملت الأمسية إلقاء محاضرة للمستشار المحامي محمد مصطفى الهوني، ومحاضرة عن رياضة زمان ألقاه الأستاذ مصطفى دومه.

وتحدث رئيس مجلس قبائل الجفرة فتحي الهوني – خلال كلمته – الذي رحب بالحضور، وقدم عرضًا ما قامت به مجلس قبائل الجفرة بالمنطقة الشرقية، من اجتماعات واللقاءات.

وأوضح فتحي الهوني أن الهدف من هذه الأمسية، هو تقديم على “التعارف” بين القبائل، والتَّسابُق في تَقوى الله وكريم الشمائل والأخلاق.

وبدوره، تحدث الأستاذ حسين الزلاوي – في كلمته – تناول فيه التعريف بالمجلس الجفرة، وأهمية من أجل إحياء روابط المحبة والتواصل بين قبائل الجفرة. (وال- بنغازي) ع ج/ ر ت

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