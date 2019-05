الرئيس التونسي يؤكد دعمه للأمن القومي العربي

قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إن بلاده ستواصل من خلال رئاستها للقمة العربية، توطيد مقومات الأمن القومي العربي بكل أبعاده، باعتباره أولوية مطلقة في العمل العربي المشترك.

ودعا السبسي في كلمته أمام القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة أمس، إلى تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان العربية، ورفع قدرتها على مواجهة مختلف التحديات والمخاطر، وفي مقدمتها الإرهاب بكل أشكاله، والذي يستهدف أمنها ومقدراتها ومسارات التنمية في المنطقة العربية، مؤكدا على أهمية تضافر جهود جميع الأطراف الدولية والإقليمية للتصدي لهذه الآفة، والحيلولة دون توفير بيئة ملائمة لنشاطاتها.

