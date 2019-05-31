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النائب يوسف العقوري يؤكد عدم استشارة نواب برقة في إصدار بيان باسم كتلة نواب برقة المتضمن لوقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 31 مايو 2019 (وال)- أكد عضو مجلس النواب الليبي يوسف العقوري، عدم استشارة نواب برقة بشأن البيان الصادر باسم كتلة نواب برقة بتاريخ 22 مايو الجاري والمتضمن مبادرة لوقف إطلاق النار.

وأوضح يوسف العقوري أن ما ورد في البيان، يُعد مخالفاً للإعلان الدستوري الذي ينص على إن مدينة بنغازي هي مقر مجلس النواب، كما أنه يرسل إشارات “سلبية” بخصوص حركة القوات المسلحة لتحرير مدينة طرابلس من المجموعات المسلحة.

وأشار يوسف العقوري إلى أن البيانات يجب أن تحتوي أسماء النواب الذين  يعدونها وإلا تكون مبهمة”، داعيًا في الوقت ذاته كافة وسائل الإعلام لتحري للحصول على البيانات، وغيرها من الأخبار الخاصة بمجلس النواب، من خلال الموقـع الرسمي والقنوات الرسمية التابعة للمجلس. (وال- طبرق) ف ع/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليقات

  • لن يتوقف إطلاق النار يا فاسد يا حقير. هذه حرب تحرير بمعني الكلمه. انت يا عرص اخترت نهاية مخزيه تماما.

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  • أكد عضو مجلس النواب الليبي يوسف العقوري، عدم استشارة نواب برقة بشأن البيان الصادر باسم كتلة نواب برقة بتاريخ 22 مايو الجاري والمتضمن مبادرة لوقف إطلاق النار.؟
    ** ليس هناك نواب برقة ونواب طرابلس ونواب فزان . النواب هم نواب ليبيا من اي شبر فيها وهم يمثلون الشعب الليبي كله بدون تحديد مناطق . واترك كلمة برقة او كلمة طرابلس أو غيرها يا إيها النايب ؟

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