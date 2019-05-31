بينهم أطفال .. إجلاء 149 لاجئًا أفريقيًا من ليبيا إلى إيطاليا

أخبار ليبيا 24- خاص

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إجلاء 149 لاجئًا أفريقيًا من مناطق الاشتباكات في طرابلس إلى إيطاليا .

وأوضحت المفوضية، في بيان لها، الخميس، أن اللاجئين الذين تم إجلاؤهم إلى العاصمة الإيطالية روما، من؛ إريتريا، والصومال، والسودان، وإثيوبيا، ومن بينهم 65 طفلاً، 13 منهم تقل أعمارهم عن عام واحد.

وأضاف البيان، أن الكثير ممن تم إجلاؤهم يحتاجون إلى الرعاية الطبية ويعانون من سوء التغذية بسبب الظروف القاسية التي عاشوها داخل مراكز الإيواء في طرابلس.

وأشار البيان إلى تأكيدات رئيس بعثة المفوضية في ليبيا، جان بول كافاليري، بأن هناك حاجة إلى مزيد من عمليات الإجلاء الإنساني، قائلاً: إنها شريان حيوي بالنسبة للاجئين، الذين أضحى طريقهم الوحيد للهروب هو تعريض حياتهم للخطر على يد مهربين عديمي الضمير، في رحلات عبر البحر الأبيض المتوسط .

وتطرق البيان، إلى نجاح المفوضية في إجلاء 62 لاجئًا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، من رعايا سوريا، والسودان، والصومال، من مركز العبور الطارئ التابع للمفوضية في مدينة تيميشوارا برومانيا.

وأعربت المفوضية، عن امتنانها للدول التي قدمت مساعدات لتيسير عمليات الإجلاء تلك والتي مكنت من توفير فرص إعادة توطين أكثر من 1000 لاجئ ومهاجر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

وأشادت المفوضية، بجهود خفر السواحل الليبية في إعادة أكثر من 1200 لاجئ إلى ليبيا خلال الشهر الحالي، بعد أن تم إنقاذهم أو اعتراضهم أثناء محاولتهم الفرار بالقوارب صوب أوروبا .

وأفادت المفوضية، بأن عدم ظهور بوادر توقف القتال في طرابلس يزيد من مخاطر تعرض اللاجئين للاشتباكات، مكررة دعوتها إلى الدول لتوفير ممرات إنسانية بشكل عاجل لحل مشكلة اللاجئين والمهاجرين العالقين في ليبيا.

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