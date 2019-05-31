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سلاح الجو الليبي يشن غارتين على المليشيات في محيط طرابلس

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 31 مايو 2019 (وال)- شنّ سلاح الجو الليبي اليوم الجمعة، غارتين جويتين استهدفت المليشيات الإرهابية في محيط العاصمة طرابلس.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة – في بيان – أن الغارة الأولى استهدف قوة من المرتزقة التشاديين التابعة لقائد مليشيا أسامة الجويلي، تم خلالها إصابة عدد كبير من الآليات وخسائر في الأرواح.

وأضاف المركز أن الغارة الثانية استهدف تجمعًا للمليشيات الإرهابية في محور طريق المطار، وكانت الإصابة دقيقة، وكانت هذه التجمعات تستعد لتنفيذ مهمات قتالية وتم القضاء عليها.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن المرتزقة يُقاتلون بمقابل مالي،  وأن القيمة لكل فرد 3000 دينار يوميًا، وانخفض الآن إلى 1200 دينار فقط يقوم بدفعها قائد المليشيا أسامة الجويلي من خزينة الدولة من أموال الشعب الليبي، للدفاع عن تنظيم الإخوان  الإرهابي. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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