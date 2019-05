طائرات سلاح الجو الليبي تستهدف «مرتزقة تشاديين» في طرابلس

المتوسط:

نفذت طائرات سلاح الجو الليبي التابعة للجيش الوطني الليبي، عدة غارات جوية استهدفت خلالها مرتزقة من دولة تشاد يقاتلون في صفوف قوات حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن سلاح الجو الليبي قام بتنفيذ غارتين جويتين، مشيرا إلى أن الأولى استهدفت قوة من المرتزقة التشاديين التابعة للمليشياوي أسامة الجويلي، تم خلالها إصابة عدد كبير من الآليات وخسائر في الأرواح”.

وأضاف “تم ضرب تجمع آخر في محور طريق المطار، وكانت الإصابة دقيقة وكانت هذه التجمعات تستعد لتنفيذ مهمات قتالية وتم القضاء عليها”.

