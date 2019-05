المتوسط:

قام جهاز الإمداد الطبي فرع بنغازي، باستلام شحنة أدوية موردة من شركة “CILAG” تنفيذًا لأمر الشراء والتوريد الخاص لصالح فرع جهاز الإمداد الطبي بنغازي وتحتوي على صنف“EPREX 4000” ..

وأشار جهاز الإمداد، إلى أنَّ الشحنة لازالت تحت الإجراءات الرقابية والجمركية وسيباشر قسم المخازن والتوزيع بالفرع توزيعها فور إتمام إجراءات الفحص.

The post وصول شحنة أدوية لجهاز الإمداد الطبي ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية